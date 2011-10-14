S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании. Прогноз - «негативный»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на один пункт, до АА– с АА, сообщает Reuters.

Прогноз по рейтингу «негативный».

Причинами понижения рейтинга стали высокий уровень безработицы в Испании и большой долг частного сектора.

«Несмотря на признаки устойчивости экономических показателей в течение 2011 года, мы видим повышенный риск для перспективы роста из-за высокого уровня безработицы, ужесточения финансовых условий, по-прежнему высокого уровня долга частного сектора и вероятного замедления экономического роста основных торговых партнеров Испании», – говорится в заявлении S&P.