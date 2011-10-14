Межбанк: открытие торгов - 8,0210/8,0290 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0210/8,0290 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2584/0,2589, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0345/11,0470.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3771/1,3773 (четверг — 1,3814/1,3816).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.