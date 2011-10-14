Хомутынник пояснил действия ВР по «упрощенке»

Верховная Рада будет принимать решение о том, будет ли норма законопроекта об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности относительно права юрлиц относить на валовые расходы товары и услуги, приобретенные у предпринимателей-плательщиков единого налога, распространяться на все виды деятельности.

Такое мнение УНИАН высказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК, комментируя заявление о том, что депутаты могут продлить данный запрет, который прописан в Налоговом кодексе.

«Дискуссионным является вопрос, стоит ли распространять действие данной нормы (относительно права юрлиц относить на валовые расходы товары и услуги, приобретенные у предпринимателей-плательщиков единого налога – УНИАН) на предпринимателей, которые занимаются посредничеством и торговлей, но это будет решать парламент», - отметил он.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, данная норма останется в законопроекте №8521 об упрощенной системе налогообложения, который парламент рассмотрит на будущей неделе, но ее применение нуждается в уточнении. Политик подчеркнул, что согласно законопроекту, юрлица - плательщики налога на прибыль будут иметь право в полном объеме включать в состав валовых расходов расходы, понесенные в связи с приобретением товаров (работ, услуг) и других материальных и невещественных активов у юридических и физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога, которые используют процентную ставку. Кроме того, норму смогут использовать все физические лица-«упрощенцы», которые осуществляют производство товаров, а также предоставляют услуги в сфере информатизации.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксаны ПРОДАН, Верховная Рада намерена принять законопроект об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, который сохраняет норму Налогового кодекса о запрете относить на расходы юрлицам товары и услуги, приобретенные у физлиц-плательщиков единого налога.

«Одно из самых главных положений - об отмене запрета отнесения на валовые расходы.

Это было в правительственном законопроекте, эта норма … была при подготовке при участии бизнеса в рабочий комитет. По имеющейся у меня информации, этой нормы нет, ее изъяли. И вроде бы с нами обсуждали. Они (народные депутаты – УНИАН) поговорили, послушали, закрыли двери и сделали так, как нужно», - отметила она.

Справка УНИАН. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года. Среди прочего, он предусматривает отмену нормы, согласно которой плательщики налога на прибыль не могут относить на валовые расходы приобретение товаров/услуг у физлиц - плательщиков единого налога.

Напомним, данный закон должен был быть принят, согласно распоряжению Президента Украины, еще в первом квартале 2011 года. Позднее предполагалось, что закон будет принят в июне и уже с 1 июля вступит в действие. Однако тогда законопроект был принят депутатами только в первом чтении. Окончательное его принятие парламентом на сегодняшний день затягивается.