Нацбанк Беларуси повысил процентные ставки по операциям регулирования ликвидности

Комитет по монетарной политике Национального банка Беларуси принял решение о повышении с пятницы, 14 октября, процентных ставок по операциям регулирования ликвидности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Процентные ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности увеличены на 10% – с 40% до 50% годовых, по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – на 5% с 20% до 25% годовых.

«Повышение процентных ставок по операциям регулирования ликвидности реализуется одновременно с увеличением ставки рефинансирования. Данная мера направлена на усиление воздействия процентной политики на экономику, ограничения кредитной активности и стабилизации валютного рынка», - говорится в пресс-релизе Нацбанка.

В Беларуси с 14 октября также повышена ставка рефинансирования Нацбанка с 30 до 35% годовых.

«Данное решение является очередным шагом в последовательной реализации общеэкономической политики Национального банка и правительства, направленной на макроэкономическую стабилизацию, уменьшение давления на обменный курс белорусского рубля и снижение уровня инфляции», - отмечает пресс-служба Нацбанка.

Справка УНИАН. Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Нацбанк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями.

Это уже десятое с начала года повышение ставки рефинансирования. Ранее она повышалась 16 марта (с 10,5 до 12%), 20 апреля (до 13%), 18 мая (до 14%), 1 июня (до 16%), 22 июня (до 18%), 13 июля (до 20%), 17 августа (до 22%), 1 сентября (до 27%) и 14 сентября (до 30%).

При этом основными направлениями денежно-кредитной политики на 2011 год было предусмотрено снижение ставки рефинансирования к концу года до 8-10% годовых.

Как сообщал УНИАН, ранее в Беларуси «свободный» курс доллара США резко пошел вверх. По итогам торгов на дополнительной сессии 13 октября, курс был установлен на уровне 9.010 тыс. белорусских рублей за доллар. На основной сессии БВФБ курс (официальный) на 13 октября установлен на уровне 5765 тыс. белорусских рублей за доллар.

Напомним, что в среду, 14 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) наряду с основной сессией, где валюта продается по официальному курсу на социально значимые цели, была запущена дополнительная сессия торгов для формирования «свободного» курса.