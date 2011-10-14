Продан: «упрощенку» лишили нормы относить на расходы товары, приобретенные у «упрощенцев»

Верховная Рада намерена принять законопроект об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, который сохраняет норму Налогового кодекса о запрете относить на расходы юрлицам товары и услуги, приобретенные у физлиц-плательщиков единого налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Одно из самых главных положений - об отмене запрета отнесения на валовые расходы.

Это было в правительственном законопроекте, эта норма … была при подготовке при участии бизнеса в рабочий комитет. По имеющейся у меня информации, этой нормы нет, ее изъяли. И вроде бы с нами обсуждали. Они (народные депутаты – УНИАН) поговорили, послушали, закрыли двери и сделали так, как нужно», - отметила она.

Справка УНИАН. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№8521) зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года. Среди прочего, он предусматривает отмену нормы, согласно которой плательщики налога на прибыль не могут относить на валовые расходы приобретение товаров/услуг у физлиц - плательщиков единого налога.

Напомним, данный закон должен был быть принят, согласно распоряжению Президента Украины, еще в первом квартале 2011 года. Позднее предполагалось, что закон будет принят в июне и уже с 1 июля вступит в действие. Однако тогда законопроект был принят депутатами только в первом чтении. Окончательное его принятие парламентом на сегодняшний день затягивается.