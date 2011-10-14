Межбанк: закрытие торгов - 8,0090/8,0190 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0210/8,0290, к 12:00 цены упали 8,0080/8,0130. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,0090/8,0190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2584/89, а к 12:00 цены поднялись 0,2589/93. К закрытию торгов откатились к уровню 0,2587/91. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9599 (-0,2611).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3720/1,3825. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0345/11,0470, к 12:00 цены ушли вверх 11,0640/11,0700. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 11,0340/11,0495.