Минфин удовлетворил одну заявку на 250 млн. грн. на сегодняшнем аукционе по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины на сегодняшнем внеплановом аукционе по размещению пятилетних и десятилетних индексированных (с привязкой к доллару) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) удовлетворило одну заявку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе инвестиционной компании Dragon Capital, Минфин удовлетворил одну поданную заявку по пятилетним облигациям на общую сумму 250 млн. грн. Доходность предсказуемо составила 8,75%. Спрос на десятилетние облигации отсутствовал.

Напомним, несмотря на то, что графиком размещения ОВГЗ на 4-й квартал 2011 г., который Минфин обнародовал в начале текущей недели, было предусмотрено проведение только двух аукционов по размещению индексированных бумаг, это уже третий аукцион. В результате первых двух размещений, которые состоялись 4 и 7 октября, в госбюджет удалось привлечь 2,603 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет 6 месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.