Евросоюз может выделить Украине в рамках «Восточного партнерства» около 600 млн. евро

Варшава. Европейский Союз до 2014 года в рамках инициативы «Восточное партнерство» может выделить на развитие двустороннего сотрудничества с Украиной около 600 миллионов евро, что составляет половину всех зарезервированных на двустороннее сотрудничество для шести государств-участниц этой программы средств на указанный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши, отвечая на запрос агентства.

В Министерстве отметили, что Еврокомиссия зарезервировала на проекты в Украине в этом году 135 миллионов евро, в следующем - 154 миллиона евро, а в 2013 году – 180 миллионов евро.

Как сообщили в МИД Польши, в 2010 году на двустороннее сотрудничество с Украиной было зарезервировано 126 млн. евро, не уточнив, какая часть из этих средств была потрачена.

Украина, кроме денег на двустороннее сотрудничество, сможет получить часть финансирования в рамках регионального сотрудничества «Восточного партнерства», на которое выделено 350 млн. евро.

Министерство напомнило, что Еврокомиссия в мае задекларировала увеличение финансирования программы „Восточного партнерства” на около 1,2 млрд. евро до 2014 года, которые также планируется направить на развитие демократии, рыночной экономики и гражданского общества.

В пресс-службе также отметили, что 1,9 млрд. евро на развитие сотрудничества с государствами «Восточного партнерства», о чем указано в окончательной декларации второго саммита инициативы, будет направлено исключительно на сотрудничество с шестью государствами-участницами.

По данным МИД Польши, Еврокомиссия планировала в этом году выделить из этих средств около 440 миллионов евро (после 360 миллионов евро в прошлом году).

Как сообщал УНИАН, по данным польского МИД, Евросоюз планирует выделить на проекты "Восточного партнерства" 1,8 млрд. евро до 2014 года, 1,2 млрд. из которых будет выделено на развитие двустороннего сотрудничества.

В конце сентября председатель МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ после саммита "Восточного партнерства" в Варшаве заявил, что участники задекларировали готовность увеличить на 150 миллионов евро финансирование этой программы до 2014 года.

В «Восточное партнерство» входят Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, Азербайджан и Армения.