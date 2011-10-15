Яцуба и мэр Москвы договорились об увеличении финансирования соцпроектов в Севастополе

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН договорились об увеличении финансирования социальных проектов в Севастополе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по делам прессы и информации Севастопольской ГГА, об этом шла речь в ходе состоявшейся в пятницу в Москве рабочей встречи В.ЯЦУБЫ и С.СОБЯНИНА.

В.ЯЦУБА сообщил, что достиг с С.СОБЯНИНЫМ договоренностей об увеличении финансирования социальных проектов, создании фонда под эгидой Дома Москвы в Севастополе, восстановлении практики лечения севастопольских ветеранов в госпитале ЧФ РФ (имеются в виду ветераны войны и Вооруженных сил, которые не имеют российского гражданства – УНИАН).

«Кроме того, Сергей СОБЯНИН дал поручение отработать механизм приобретения троллейбусов для Севастополя и закупки специальной техники для коммунального хозяйства нашего города», - сказал В.ЯЦУБУ.

В.ЯЦУБА отметил, что Москва всегда помогала Севастополю решать социальные и экономические вопросы. Он также отметил, что Севастополь готов предложить правительству Москвы и московскому бизнесу ряд инвестиционных проектов.

Он пригласил С.СОБЯНИНА посетить Севастополь с ответным визитом весной 2012 года. Мэр Москвы принял приглашение.

С.СОБЯНИН выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Севастополя будет развиваться, продолжится обмен опытом в области образования и гуманитарных связей, говорится в пресс-релизе ГГА.

Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО, председатель Севастопольского горсовета Юрий ДОЙНИКОВ, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей ЧЕРЕМИН.