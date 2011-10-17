Правительства стран ЕС обязались сообща принимать антикризисные меры

Правительства европейских стран обязались сообща предпринимать антикризисные меры.

Как передает Би-Би-Си, об этом заявил министр финансов Франции Франсуа БАРУАН.

По его словам, европейские правительства взяли на себя обязательства отвечать на кризис сообща, и предстоящий саммит "большой двадцатки" "будет решающим для мирового роста".

В пятницу и субботу в Париже проходила встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20, которые должны подготовить площадку для переговоров глав государств "двадцатки" на саммите в Канне 3 и 4 ноября.

Министры финансов и главы Центробанков "большой двадцатки" завершили переговоры о способах решения европейского долгового кризиса и его угрозе мировой экономике.

Одним из основных вопросов стало обсуждение мер стабилизации еврозоны и, в том числе, возможность Международного валютного фонда прийти на помощь европейским странам.

Глава МВФ Кристин ЛАГАРД отметила, что картина мировой экономики ухудшается.

В коммюнике G20 сказано, что участники саммита организации обсудят вопрос увеличения резервов Международного валютного фонда.

Ранее против увеличения МВФ выступали США.