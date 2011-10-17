G20 согласовала меры для поддержки мировой экономики

Министры финансов и руководители центробанков ведущих мировых экономик (G20) по итогам своей встречи в Париже приняли коммюнике, в котором определили меры, необходимые для восстановления доверия к глобальной финансовой системе, обеспечения ее стабильности и роста мировой экономики.

Как сообщает ICTV, члены G20 выразили готовность выполнить обязательства, взятые на себя по итогам встречи в сентябре в Вашингтоне.

G20 приветствует "амбициозную реформу" экономической системы Европы и завершение странами зоны евро реализации решений, принятых странами валютного блока 21 июля и направленных на увеличение объема и повышения гибкости инструментария Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).

G20 рассчитывает на продолжение работы по усилению EFSF с целью сдерживания кризиса, а также на ощутимые результаты заседания Европейского совета 23 октября, на котором будет предложен целостный план преодоления текущих проблем.

"Двадцатка" достигла прогресса относительно согласования плана действий, который внесут в повестку дня будущего саммита глав стран-членов G20 в Каннах. Этот план предусматривает ряд мер для снижения уязвимости экономики и укрепления принципов устойчивого и сбалансированного экономического роста.

Как отмечается, при реализации всех согласованных мер "двадцатка" будет стремиться стимулировать экономический рост, социальную интеграцию и повышать уровень занятости.

G20 также выражает свою благосклонность обеспечению стабильности банковской системы и финансовых рынков.