Акции движения "Захвати Уолл-стрит" прокатились по всему миру

В странах Европы и США в воскресенье второй день подряд прошли акции протеста против крупных корпораций и банков под лозунгом "Захвати Уолл-стрит", передает Радио «Свобода».

В Лондоне, Франкфурте и Амстердаме несколько сот активистов разбили палаточные лагеря неподалеку от финансовых центров, призывая продолжать протесты.

В Нью-Йорке, где зародилось движение, подобный лагерь существует уже почти месяц.

В США движение "Захвати Уолл-стрит" собрало пожертвования на сумму более 230 тыс. долларов, не считая помощи продовольствием и товарами, которые поступают ежедневно,

Как передает РИА «Новости», об этом сообщается на официальном сайте движения "Захвати Уолл-стрит".

Протестная акция "Захвати Уолл-Стрит" началась в Нью-Йорке 17 сентября и распространилась затем на ряд крупных городов США, включая Лос-Анджелес, Майами, Нью-Джерси и Вашингтон. Протестующие выступают против безработицы, политики властей и финансовых институтов, называя ее "финансовым терроризмом".

В помощь активистам движению ежедневно поступают от 100 до 400 ящиков с посылками. Американцы жертвуют обитателям городка в Зуккотти-парке, переименованном в Либерти-сквер, одеяла, спальные мешки, носки, туалетные принадлежности и теплую одежду.

К месту проведения протестов - между Уолл-стрит и "Граунд-зиро" - горячая пища поставляется из расчета на 2 тысячи человек. По утверждению организаторов движения, все расходы бюджета свыше 100 долларов утверждаются открытым голосованием на общем собрании, которое проводится, по меньшей мере, один раз в сутки.

Состоявшийся в субботу "Международный день солидарности против жадности и коррумпированности", когда на Таймс-сквер вышли тысячи митингующих, был поддержан в более чем 1 тысячи городов в разных странах мира, а в Риме протесты вылились в массовые беспорядки и погромы.