На этой неделе пара евро/доллар будет ограничена рамками 1.3800–1.4100 - эксперт

На мировых торгах на текущей неделе (17-21 октября т.г.) движение валютной пары евро/доллар будет ограничено рамками 1.3800–1.4100, британский фунт может вырасти до отметки 1.6000 и выше, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, еена продолжает наступать в паре с долларом США, однако сообщения официальных лиц Японии о применении мер, скорее всего, позволят паре переместиться в район 78–79.

В ходе текущей торговой недели будут преобладать данные по США. В это время будут опубликованы индексы опережающих индикаторов и данные по производственному сектору, цифры по объемам покупок американских ценных бумаг, жилищному сектору, данные по инфляции, а также экономический отчет ФРС по регионам «Бежевая книга».

Из важных европейских новостей стоит выделить экономические индексы немецких исследовательских институтов ZEW и IFO, цифры по инфляции и розничной торговли Великобритании, а также протокол последнего заседания комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии.