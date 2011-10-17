Межбанк: открытие торгов - 8,0090/8,0140 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0090/8,0140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2602/0,2607, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0980/11,1065. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3854/1,3856 (пятница, 14 октября, – 1,3771/1,3773).