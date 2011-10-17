Литвин предлагает парламенту 20 октября рассмотреть проект госбюджета-2012

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает парламенту на вечернем заседании 20 октября рассмотреть проект государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, необходимо начать рассмотрение проекта бюджета «на вечернем заседании в четверг и провести его в соответствии с требованиями Регламента (Верховной Рады) и Бюджетного кодекса».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября, Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2012 год.