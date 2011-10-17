В 2011 году 11 украинцев стали миллионерами благодаря «Лото-Забава».

16 октября их ряды пополнили жители Киева и Черновцов, говорится в переданном УНИАН сообщении лотерейного оператора «М.С.Л.».

Киевлянин сорвал джек-пот «Лото-Забавы» в 10 млн. грн., а житель Черновцов выиграл один миллион гривень.

Рекордный для «Лото-Забава» джек-пот в 10 миллионов был заявлен на игру оператором «М.С.Л.» 2 октября этого года. Общая сумма выигрышей последнего розыгрыша «Лото-Забава» во всех категориях превысила 14 миллионов гривень. Например, во время последнего розыгрыша обладателями призов в 100 тысяч стали жители Черновцов, Николаева, Киева и Полтавы.

У победителей, напоминает оператор «М.С.Л.», есть всего 30 дней для оформления миллионных выигрышей.

*** «Лото-Забава» - единственная государственная лотерея бинго в Украине. За всю историю лотереи обладателями лотерейных миллионов стали 94 игрока.

Следующий джек-пот «Лото-Забава» составит 5 млн. грн.