Межбанк: закрытие торгов - 8,0050/8,0090 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0090/8,0140, к 12:00 цены снизились до 8,0040/8,0080. К закрытию торгов ценовые уровни повысились - 8,0050/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2602/0,2607, к 12:00 цены поднялись до 0,2610/0,2613. К закрытию торгов цены понизились до 0,2602/0,2605.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8075 (-0,1524).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3854/1,3856, а к 15:00 упали до 1,3772/1,3774.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0980/11,1065, к 12:00 цены ушли вверх - 11,1140/11,1235. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,0240/11,0335.