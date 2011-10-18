Доллар вполне готов продолжить восходящее движение - эксперт

На мировых торгах во вторник, 18 октября, пара евро/доллар нацелится на уровень 1.36, британский фунт попытается удержаться в районе отметки 1.57, тогда как японская иена вновь будет медленно подходить к отметке 76, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, американский доллар и японская иена будут пользоваться спросом до тех пор, пока не будут предприняты конкретные действия по выходу из кризиса европейских стран. Отличие иены лишь в том, что правительство Японии не заинтересовано в дорогой национальной валюте, поэтому существенный ее рост в ближайшее время мы вряд ли увидим. А вот валюта США вполне готова продолжить восходящее движение.

Во вторник участникам рынка предстоит наблюдать публикацию индекса настроений в деловой среде от немецкого института ZEW, а также данные по чистому объёму покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Согласно ожиданиям, индекс ZEW снова упадет и в этом случае европейским валютам будет очень тяжело удержать натиск американского конкурента. Кроме того, необходимо будет обратить внимание и на релиз данных по инфляции в Великобритании и США.