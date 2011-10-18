Тигипко надеется на получение до конца года 3 млрд. долл. кредита МВФ

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО надеется, что Украина до конца текущего года получит от Международного валютного фонда 3 млрд. долларов кредита.

Об этом он сообщил в интервью газете “День”.

Отвечая на вопрос, каковы его прогнозы относительно результатов визита в Украину 24 октября миссии МВФ, С.ТИГИПКО сказал: “Абсолютно позитивные. Программа сотрудничества с МВФ нужна Украине в силу нескольких причин. Во-первых, она – правильная. Во-вторых – проукраинская, потому что не предусматривает ничего такого, что в перспективе принесет вред стране и ее гражданам. Надеюсь, что результатом переговоров с МВФ станет выделение очередного транша кредита еще до конца 2011 года. Даже, может быть сдвоенный транш – около 3 миллиардов долларов”.

Говоря о возможном повышении стоимости газа и, соответственно, подорожании тарифов на коммунальные услуги для населения, вице-премьер отметил, что МВФ интересует не повышение тарифов, а улучшение финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины». По его мнению, изменить ситуацию можно двумя путями: повысить тарифы для населения или же снизить цену на газ.

«Задача для власти – найти оптимальное решение этого вопроса. А проблема в том, что НАК «Нафтогаз Украины» поставляет теплокоммунэнерго около 8 миллиардов кубических метров газа. При этом цена предоставленного людям газа рассчитывается, исходя из стоимости 1300 гривен за 1000 кубометров, а реальная стоимость российского голубого топлива намного выше. Нужно искать способы уменьшения цены на российский газ, а не переводить ценовой груз на население», - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он уточнил, что повышения тарифов для населения пока не предусматривается. “Правительство делает все для этого”, – заверил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью агентству Bloomberg заявил, что Украина может повысить цену на газ для населения, чтобы получить очередной транш кредита Международного валютного фонда.

«В случае неудачных переговоров правительства относительно снижения цены на импорт Украина повысит стоимость природного газа для населения в следующем месяце, чтобы получить международную ссуду», - заявил Президент Украины.

«Все, что мы хотим, это иметь среднюю европейскую цену на импортированный газ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если власти не удастся этого добиться, она будет вынуждена повысить внутреннюю цену на газ.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. дол. Срок действия программы 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.