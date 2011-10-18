Межбанк: открытие торгов - 8,0060/8,0110 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0060/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2577/82, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9795/10,9870. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3719/21 (понедельник — 1,3854/56).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.