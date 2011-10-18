Налогоплательщики с начала года недоплатили в госбюджет 13,5 млрд. грн. - ГНСУ

Налогоплательщики с начала текущего года задолжали государственному бюджету 13,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Как указывается в сообщении, всего задолженность по налоговым обязательствам имеют 110, 8 тысяч юридических лиц. Однако, при этом почти половина плательщиков (48,2 тысяч) недоплатили в бюджет небольшую сумму – до 1 тыс. грн.

В пресс-службе отметили, что ГНС намеревается принять суровые меры к должникам, имеющим большую недоплату.

«Мы, меняя стратегию работы налоговой службы, делали акцент на добровольной уплате налогов. Мы не терроризировали предприятия проверками и напоминаниями. Но, конечно, это не повод злоупотреблять нашим доверием», - отметил заместитель председателя ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО.