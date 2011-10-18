Визит Януковича в Брюссель отложен

Брюссель. Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Европейский Союз отложен.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Визит перенесен на более поздний срок», - сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе не смогли уточнить, по чьей инициативе – украинской или европейской – было принято решение о переносе визита, запланированного на 20 октября.

МИД Украины подтверждает информацию о переносе визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель 20 октября. Отвечая на уточняющий вопрос, по чьей инициативе был перенесен визит, глава пресс-службы ведомства Александр ДИКУСАРОВ сказал, что пока ему это неизвестно.

Ранее СМИ сообщали, что В.ЯНУКОВИЧ решил отменить свой визит в Брюссель, поскольку запланированные переговоры с руководством Европейского Союза будут посвящены в основном обсуждению темы заключения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Изначально планировалось обсудить соглашение об ассоциации и ЗСТ.

17 октября Президент Украины заявил, что Киев готов перенести на более поздний срок подписание соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли, намеченное на декабрь, если европейские лидеры окажутся к этому не готовы в связи с "делом Тимошенко". Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает РИА «Новости».

«Если Европа или Украина по какой-то причине не готова для этого (подписание соглашения), это означает, что решение может быть принято позже», - отметил украинский Президент.

Планировалось, что соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли будет окончательно оформлено в декабре и ратифицировано летом 2012 года.

Экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО 11 октября была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Нынешние украинские власти считают невыгодным подписанный при Ю.ТИМОШЕНКО газовый контракт и добиваются его пересмотра.

В ЕС приговор Ю.ТИМОШЕНКО квалифицировали как политически мотивированный, заявив, что это может повлечь пересмотр двусторонних отношений ЕС с Украиной, в том числе заключения договора об ассоциации.

Украинские власти отрицают наличие политической составляющей в уголовном преследовании экс-премьера.

Комментируя решение суда, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, однако, признал, что приговор Ю.ТИМОШЕНКО осложнит евроинтеграцию Украины. Он подчеркнул, что вердикт суда был определен в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса, но отметил, что это не окончательное решение.

Официальный Киев провозгласил евроинтеграцию стратегической целью Украины. Страна ведет переговоры с Брюсселем о либерализации визового режима; до конца 2011 года ожидается парафирование соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого будет положение о зоне свободной торговли.

Украинские СМИ в понедельник сообщили, что Евросоюз согласится продолжить переговоры с Украиной по соглашению об ассоциации, если осужденная экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО выйдет на свободу.