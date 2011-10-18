ВР предоставила финмониторингу право требовать от страховщиков закрытую информацию

Верховная Рада Украины приняла Закон „О внесении изменения в статью 40 Закона Украины „О страховании”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 из 351 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что информация о юридических и физических лицах, которая содержит тайну страхования, предоставляется страховщиком также и центральному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

Справка УНИАН. Согласно статье 40 Закона Украины „О страховании” информация о юридических и физических лицах, которая содержит тайну страхования, предоставляется страховщиком в таких случаях: на письменный запрос или ч письменного разрешения владельца такой информации; по письменным требованиям суда или по решению суда; органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины по их письменному требованию относительно операций страхования конкретного юридического или физического лица по конкретному договору страхования в случае возбуждения уголовного дела в отношении данного физического или юридического лица.