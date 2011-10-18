Эксперт: отсрочка подписания соглашения с ЕС об ассоциации негативно повлияет на экономику

Отсрочка заключения соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом негативно повлияет на украинскую экономику.

Об этом УНИАН заявил руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр ВАЛЬЧИШЕН, комментируя ситуацию с возможным перенесением сроков подписания соглашения.

"Безусловно, это негатив, который не придаст толчок росту торговли с ЕС, не поддержит экономический рост", - отметил он.

По словам эксперта, в данное время кредиторы рассматривают риск правительства Украины как заемщика достаточно высоко (вдвое больше чем, например, в апреле с.г.), то есть цена новых заимствований (фактически, расходы) для правительства, если оно сегодня выйдет на рынок еврооблигаций, была бы больше, чем полгода назад.

По мнению А.ВАЛЬЧИШЕНА, отсутствие качественного продвижения в экономической политике, а в это понятие, по мнению эксперта, можно и нужно включать подписание договоров о свободной торговле с кем-либо из крупных торговых партнеров Украины, лишает правительство страны перспектив улучшения оценок кредиторов и «буквально удешевления будущих заимствований».

Как сообщал УНИАН, 17 октября в интервью агентству Bloomberg Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Киев готов перенести на более поздний срок подписание соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли, если европейские лидеры будут к этому не готовы в связи с "делом Тимошенко".

«Если Европа или Украина по какой-то причине не готовы для этого (подписания соглашения), это означает, что решение может быть принято позже», - сказал Президент.

Планировалось, что соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли будет окончательно оформлено в декабре и ратифицировано летом 2012 года.

Сегодня, 18 октября, Еврокомиссия заявила, что запланированный на 20 октября визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель отложен на более позднее время, когда условия будут более подходящими для продолжения переговоров о соглашении об ассоциации.