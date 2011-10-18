Межбанк: закрытие торгов - 8,0140/8,0180 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0060/8,0110, к 12:00 цены повысились до 8,0110/8,0140. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0140/8,0180 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2577/0,2582, к 12:00 цены снизились до 0,2563/0,2567. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2565/0,2569.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2250 (+0,4175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар с отметки 1,3719/1,3721, а к 15:00 упали до 1,3666/1,3668.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9795/10,9870, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9555/10,9635. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,9675/10,9770.