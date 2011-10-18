Верховная Рада увеличила ассигнования Госрезерва

Верховная Рада Украины приняла Закон „О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 из 354 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено увеличение ассигнований общего фонда государственного бюджета Украины на 2011 год по программе КПКВК 5121010 „Руководство и управление в сфере государственного резерва” в сумме 602,2 тыс. грн.

Необходимость принятия законопроекта обосновывается необходимостью покрытия дефицита финансирования Государственного агентства резерва Украины и создания условий для выполнения им в полном объеме возложенных на него функций контроля и управления в сфере государственного резерва.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ассигнований, предусмотренных государственном бюджете Украины на 2011 год по программе КПКВК 5121010 „Руководство и управление в сфере государственного резерва”, недостаточно даже для проведения расчетов по оплате услуг связи, услуг по сопровождению и техническому обслуживанию программных комплексов и оплате за аренду служебных помещений.

В документе говорится, что следствием ограниченности средств для возмещения командировочных расходов в текущем году стали сокращение количества проверок предприятий – ответственных хранителей работниками Контрольно-ревизионного управления и невозможность работников Юридического управления принимать участие в судебных заседаниях с целью защиты интересов государства. В записке отмечается, что. в свою очередь, отсутствие контроля со стороны Госрезерва по состоянию хранения запасов государственного резерва приводит к самовольному использованию и разворовыванию материальных ценностей ответственными хранителями, нарушению надлежащих технологии и условий хранения и, как следствие, к нанесению ущерба государству в лице Госрезерва Украины.

В пояснительной записке отмечается, что, по расчетам, насущная потребность Госрезерва Украины на 2011 год в ассигнованиях общего фонда государственного бюджета на расходы командировки составляет 462,2 тыс. грн. Кроме того, для обеспечения стабильного функционирования Госрезерва Украины минимальная потребность в дополнительных ассигнованиях общего фонда составляет 140,0 тыс. грн., в частности, для платы за аренду помещения в сумме 60,0 тыс. грн., оплаты услуг связи в сумме 37,0 тыс. грн., услуг по сопровождению и техническому обслуживанию установленных программных комплексов в сумме 43,0 тыс. грн.

Дополнительные расходы предлагается покрыть за счет дополнительных поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость из ввезенных на территорию Украины товаров в сумме 602,2 тыс. грн.