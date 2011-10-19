Moody's понизило рейтинг Испании на две ступени

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени – до «А1» с «АА2», прогноз «негативный», сообщает The Wall Street Journal.

Понижение рейтинга агентство Moody`s объясняет тем, что Испании продолжает быть очень чувствительной по отношению к стрессам на финансовых рынках, рост экономики замедлен, с этим связаны проблемы в достижении планов по консолидации бюджета.

В пятницу Standard & Poor`s понизило долгосрочный рейтинг Испании на один пункт, до АА– с АА. Причинами понижения рейтинга стали высокий уровень безработицы в Испании и большой долг частного сектора.

В начале октября октября помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, что Россия обсуждает вопрос выкупа долговых обязательств Испании, передает «Газета.Ru».