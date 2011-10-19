Диапазон колебаний пары евро/доллар сегодня будет ограничен «дном» 1.3650 - эксперт

11:06, 19 октября 2011
Финансы
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Диапазон колебаний пары евро/доллар на торгах в среду, 19 октября, будет ограничен актуальным «дном» 1.3650, а сверху уровнем – 1.3850, прогнозируют  аналитики FOREX CLUB в Украине. 

Как отмечают аналитики, события на рынке будут развиваться в зависимости от того, какой текст протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии будет опубликован. Кроме того, важными для рынка станут данные потребительской инфляции и строительному сектору США.

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