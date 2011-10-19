Межбанк: открытие торгов - 8,0090/8,0130 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0090/8,0130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2584/88, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0475/11,0545. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3795/97 (вторник — 1,3719/21).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.