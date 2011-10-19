ЕБРР стал владельцем 23% акций СК «Универсальная»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вошел в состав акционеров ЗАО «СК «Универсальная», инвестировав в капитал компании 85 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на собрании акционеров страховщика от 13 октября 2011 года состоялось утверждение результатов допэмиссии. Уставный фонд компании был увеличен путем выпуска простых именных акций (37,95 млн. штук). ЕБРР оплатил 100% акций дополнительной эмиссии. На данном этапе проходит завершение регистрации эмиссии в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении указывается, что доля участия ЕБРР составила 23% в капитале страховщика, что делает его вторым по величине пакета акционером СК «Универсальная». Другие акционеры компании не снижали свое участие в капитале.

Также отмечается, что решение о привлечении нового инвестора было принято акционерами и руководством компании «Универсальная» в разрезе стратегии на ближайшие 5 лет. Привлеченные ресурсы будут направлены на развитие компании: улучшение структуры активов, всех финансовых показателей, развитие сети, улучшение клиентского сервиса, обучение персонала, IT технологии. В целом же политика СК «Универсальная» по диверсификации портфеля и снижению доли моторного страхования останется неизменной.

«Подписание договора с ЕБРР - это в первую очередь подтверждение эффективности и прозрачности деятельности СК «Универсальная». Присутствие международного финансового учреждения такого уровня в составе акционеров говорит о правильности выбранной стратегии развития и соответствии деятельности компании европейским стандартам ведения бизнеса», - отметил председатель правления СК «Универсальная» Алексей МУЗЫЧКО.

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По итогам января-июня 2011 года компания собрала страховых платежей на сумму 113,877 млн. грн., страховые выплаты составили 34,362 млн. грн.

По данным компании, на 1 июля ее основными акционерами являлись Whiteford Limited - 53,71%, Goldman Sachs - 10,54%, Emerging Europe Growth Fund, LP, управляемый Horizon Capital, - 10,65%, Genesis - 9,89%.

В конце сентября Антимонопольный комитет Украины разрешил ЕБРР приобрести более 25% акций СК «Универсальная».