Рассмотрение проекта бюджета-2012 будет сложным - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что завтрашнее рассмотрение Верховной Радой проекта бюджета на 2012 год в первом чтении будет сложным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

А.ЕФРЕМОВ не исключил возможность того, что проект бюджета на следующий год будет рассматриваться не только во втором, но и в третьем чтении. Но, в то же время, он выразил надежду, что ко второму чтению проект бюджета будет качественно доработан с тем, чтобы его принять во втором чтении и в целом как закон.

А.ЕФРЕМОВ уверяет, что не отвечают действительности заявления представителей оппозиции о том, что по ряду социальных статей будет уменьшено финансирование.

«В бюджете по всем вопросам, по всем выплатам, особенно в социальной сфере, у нас стоят плюсы, и это говорит о том, что ни по одной статье социальных выплат у нас не намечается уменьшение», - подчеркнул он.