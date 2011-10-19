Янукович подписал закон об изменениях в госбюджет-2011

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 9 Закона «О государственном бюджете Украины на 2011 год» (об уточнении положений).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 7 октября.

Им предусмотрено статью 9 Закона “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” изложить в такой редакции: «Установить, что в 2011 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины на сумму 15 000 000 тыс. гривен для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины государственного сектора экономики».

Порядок и условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабинетом министров.

Государственная служба автомобильных дорог Украины, субъекты ведения хозяйства, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, осуществляющих реализацию национальных проектов, и субъекты ведения хозяйства, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов, освобождаются от обязательства подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством по возмещению расходов государственного бюджета, и платить в государственный бюджет плату за получение государственных гарантий.

Как отмечалось в объяснительной записке к законопроекту, статьей 9 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» предусмотрена возможность предоставления Кабинетом министров Украины государственных гарантий на сумму 15 000 000 тыс. гривен для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствования субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины государственного сектора экономики. Кроме этого, определены направления, по которым могут предоставляться такие гарантии.

В записке сказано, что на сегодняшний день Кабинетом министров Украины принято решение относительно предоставления государственных гарантий на сумму 15 000 000 тыс. грн., из них на сумму 11 500 000 тыс. грн. уже подписаны гарантийные соглашения.

В ней отмечено, что поскольку установленным лимитом государственных гарантий невозможно удовлетворить в полном объеме определенные статьей 9 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» направления, предлагается их удалить.