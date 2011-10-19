На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0040/8,0090 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0090/8,0130, к 12:00 цены снизились до 8,0070/8,0095. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0040/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2584/0,2588, к закрытию торгов цены поднялись до 0,2589/0,2593. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9195 (-0,3055).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3725/1,3865.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0475/11,0545, к 12:00 цены ушли вверх - 11,0670/11,0745. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0715/11,0825.