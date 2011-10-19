Fitch изменил прогноз рейтингов Украины с «позитивного» на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило с «позитивного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, Fitch подтвердил долгосрочный РДЭ на уровне «B» и краткосрочный РДЭ на уровне «B».

При этом рейтинговое агентство подтвердило рейтинг странового потолка Украины на уровне «B».

«Баланс рисков, которые стоят перед Украиной, теперь в большей степени отражается «стабильным» прогнозом, с учетом роста стоимости суверенных внешних заимствований, а также связанных с ним опасений относительно внешнего финансирования», - отмечают эксперты Fitch.

Рейтинговое агентство напомнило, что рейтинги с прогнозом «позитивный» были присвоены Украине в июле 2011 года. С тех пор Fitch снизил прогнозы роста мировой экономики, и повышение непринятия риска инвестором ослабило многие валюты развивающихся рынков по отношению к доллару США.

Также Fitch ранее отмечал, что сочетание влияния обменного курса нацвалюты на сталелитейную промышленность и внутренние политические риски делают Украину более уязвимой, чем большинство развивающихся рынков в период ухудшения внешних условий.

Кроме того, эксперты рейтингового агентства говорят, что на Украину давят внешние риски финансирования, при этом страна имеет высокий валовой внешний долг в 77% ВВП.

Помимо этого Fitch подчеркивает, что программа сотрудничества Украины с МВФ приостановлена еще в марте.