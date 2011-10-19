ПриватБанк установил в центре Харькова «счастливую» монету 3 333 копейки. Как передает корреспондент УНИАН, появление новой достопримечательности в столице Слобожанщины, готовящейся к приему Евро-2012, обязано неординарному событию – открытию нового отделения ПриватБанка, которое стало 3 333-м в национальной сети обслуживания крупнейшего банка страны и 150-м в Харькове.

Как заявил в ходе открытия отделения генеральный заместитель председателя правления ПриватБанка Юрий ПИКУШ, этот удобный и оснащенный самыми передовыми даже по европейским меркам технологиями банковский офис в центре города, здании легендарного «Госпрома», в первую очередь станет «социальным» банковским отделением.

Новое отделение находится рядом с областным управлением Пенсионного фонда, в нем пенсионеры смогут получить необходимую помощь, консультации, открыть себе пенсионный счет или карту, получить совет и поддержку от банкиров.

«Это наше юбилейное отделение, как вы заметили, оформлено необычно, творчески, вместе с нашими клиентами-пенсионерами, - отметил Ю.ПИКУШ. – Дело в том, что в ПриватБанке уже не первый год проводится акция, в которой пенсионеры могут выставить в отделениях свои творческие работы, это делает наши отделения немного «человечнее», ярче, добрее».

По словам руководителя Харьковского ГРУ ПриватБанка Андрея ТЕРЕЩЕНКО, с началом футбольного европервенства, это и другие отделения ПриватБанка станут еще и «футбольными». В рамках подготовки финансовой инфраструктуры города к приему Евро-2012, в Харькове уже работает 150 отделений ПриватБанка, а до конца года откроется еще 10. Отделения смогут не только обслуживать клиентов на самом высоком уровне, свободно общаясь на английском, но и удивить европейских гостей города «продвинутыми» технологиями, электронными услугами и даже необычными памятниками.

«Сегодня весь город готовится к Евро-2012, но кроме строительства спортивных объектов и инфраструктуры, очень важно обеспечить всем современные банковские услуги, чтобы болельщикам и гостям Евро было комфортно в Харькове, - сказал А.ТЕРЕЩЕНКО. - Кроме качественного банковского обслуживания, мы хотим сделать свой вклад и в культурное развитие этого удивительного города, установив именно здесь первый памятник монете».

Таким образом, подчеркнули представители ПриватБанка, с новым банковским отделением в Харькове появилась и еще одна достопримечательность - символическая «Счастливая монета» номиналом 3 333 копейки. Первый в Украине «памятник» монете установлен прямо перед входом в отделение. Как утверждают нумерологи, еще в древнем Египте такое сочетание цифр считалось символом кристалла огня, проявлением духа рождения нового в небесных сферах. Число 3333 приносит достижения в карьере и успех в финансовых делах. По древним преданиям, если к нему добавить еще одну тройку – к примеру, три раза пройтись по огромной бронзовой монете или трижды подпрыгнуть, можно «зарядить» себя на будущее финансовое благополучие, успешность в карьере и бизнесе. Что первыми и сделали участники церемонии открытия 3 333 отделения ПриватБанка.

По данным пресс-службы банка, с начала 2011 г. сеть филиалов и отделений ПриватБанка в Украине увеличилась на 150 единиц. До конца года банк обещает открыть еще 56 отделений, а в 2012 г. банк планирует увеличить свою сеть на 200 отделений.

Справка УНИАН. ПриватБанк - крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка. Ежедневно услугами банка в Украине пользуются более 1,5 млн. человек. По данным на 1 октября 2011 г., объем привлеченных ПриватБанком депозитов граждан достиг 55,4 млрд. грн. Портфель потребительских кредитов банка составляет 23,9 млрд. грн. Через карты и счета ПриватБанка свою пенсию получают более 2 миллионов украинских пенсионеров, более 1,5 миллионов человек пользуется льготными пенсионными депозитными программами банка.

Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн. корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан. В 2011 г. в рейтинге 1000 ведущих банков мира британского журнала The Banker ПриватБанк занял 369 строчку, укрепив свои позиции с 416 места в 2010 г.