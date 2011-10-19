В Украине денежная масса в сентябре сократилась на 0,6%, монетарная база – на 2,3%

В Украине денежная масса в сентябре 2011 года сократилась на 0,6% (с начала года увеличилась на 10,4%) - до 660,3 млрд. грн., монетарная база - на 2,3% (с начала года выросла на 3,8%) - до 234,3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в сентябре оставался почти без изменений, а с начала года увеличился на 12,8%, - до 466,9 млрд. грн. В т.ч. депозиты юридических лиц выросли на 1,6% (с начала года - на 17%) - до 166,2 млрд. грн., депозиты физических лиц сократились на 0,9% (с начала года увеличились на 10,6%) - до 300,7 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений в сентябре вырос на 1,3% (с начала года - на 9,3%) - до 791,6 млрд. грн. В т.ч. объем остатков по кредитам юридическим лицам вырос на 2% (с начала года - на 13,4%) - до 589,4 млрд. грн., по кредитам физическим лицам сократился на 0,7% (с начала года - на 1,1%) и составил 202,2 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в сентябре сократился на 2,1% (с начала года увеличился на 3,8%) – 189,9 млрд. грн., а с начала года увеличился на 6%.

Объем корсчетов банков в сентябре сократился на 9,5% (с начала года - на 12,8%) - до 14,6 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 13,9 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 11,1 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке в сентябре сократился на 42,8% (с начала года увеличился в 2,3 раза) - до 6,3 млрд. грн.

В сентябре объем мобилизационных операций Нацбанка составил 10,1 млрд. грн., с начала года – 158,6 млрд. грн.

Объем операций НБУ по рефинансированию банков в сентябре составил 2 млрд. грн. (с начала года – 6 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.