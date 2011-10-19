Реформирование подразделений не приведет к необоснованному сокращению кадров – Захарченко

Реформирование территориальных подразделений не приведет к необоснованному сокращению кадров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время селекторного совещания.

«Необоснованное сокращение работников не состоится. Оптимизация региональных подразделений направлена на сохранение в структуре высокопрофессиональных специалистов, которые будут способны работать над повышением эффективности работы службы», – отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

В процессе реформирования 482 территориальных органов ГНСУ, а также 27 региональных, будут сокращены на 81 – до 374 инспекций. А государственные налоговые администрации в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе соответственно реорганизуются в государственные налоговые службы.

В.ЗАХАРЧЕНКО подчеркнул, что сокращение региональных органов не ухудшит условия обслуживания налогоплательщиков.

«На базе ликвидированных госналогинспекций будут образованы отделения межрайонных и объединенных государственных налоговых инспекций, которые будут предоставлять все необходимые для плательщиков услуги. Никаких неудобств плательщики не почувствуют», – отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.