В сентябре НДС возмещен в автоматическом режиме на сумму 1,8 млрд. грн.

В сентябре 2011 года 168 налогоплательщиков получили автоматическое бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 1,8 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом во время селекторного совещания заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, именно такое количество претендентов было определено по результатам проработки деклараций за июль 2011 года, предоставленных в августе. Этим налогоплательщикам возмещена почти половина задекларированных к возмещению сумм НДС по декларациям за июль.

„За семь периодов количество плательщиков, которые получили право на НДС-автомат, увеличилось в 7 раз. То есть большинство плательщиков оценили оперативность и удобство такого возмещения и пытаются отвечать всем определенным критериям”, – отметил А.КЛИМЕНКО.

В целом на протяжении января-сентября 2011 года к возмещению заявлено 34,7 млрд. грн. Фактически возмещено на счета плательщиков почти 32 млрд. грн., что в два раза, или на 16 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.