Ежегодная компенсация за базирование ЧФ России должна составлять 39,4 млн.грн. - АРК

Ежегодная компенсация регионам Крымской автономии за базирование на их территории Черноморского флота России должна составлять не менее 39,4 млн. грн., считает Министерство финансов Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

«При этом в настоящее время в проекте государственного бюджета на 2012 год Министерством финансов Украины заложена компенсация только бюджетам Феодосии (1,8 млн. грн.) и Симферопольского района (0,5 млн. грн)», - сказано в сообщении. Крымский Минфин полагает, что деньги должны получать еще 10 регионов автономии.

Методика расчета потерь местных бюджетов находится в стадии утверждения в Кабинете министров Украины. «Однако в предложенной редакции документа предусмотрен расчет потерь только по земельным участкам с проведенной денежной оценкой. Учитывая, что большинство земельных участков ЧФ РФ находятся за границами населенных пунктов, денежная оценка по ним не проводилась. На данные цели необходимо 3,3 млн. грн.», - заявили в крымском правительстве.

В сообщении говорится, что для получения дотации из госбюджета на компенсацию потерь целесообразно провести денежную оценку этих участков за счет привлечения средств спецфонда по охране и рациональному использованию земель.

«При достаточно небольших затратах бюджеты регионов могут получить значительные суммы компенсации. Так, в Бахчисарайском районе при затратах на денежную оценку в 46,7 тыс. грн. расчетная сумма ежегодной компенсации составит 479 тыс. грн., в Джанкойском районе - 12,5 тыс. грн. и 114,4 тыс. грн., Ленинском районе - 2,9 млн. грн. и 27 млн. грн. и так далее», - подчеркнули в Совмине Крыма.

Часть средств - на софинансирование расходов будет предусмотрена субвенция в размере 450 тыс. грн. - будет выделена из республиканского бюджета на ближайшей сессии крымского парламента.

Как сообщал УНИАН, Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в апреле 2010-го договорились о продлении пребывания российского флота в Крыму до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку в цене российского газа для Украины на протяжении десяти лет.