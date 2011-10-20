В Беларуси в ближайшее время "курс доллара рухнет", утверждает Лукашенко

Минск. Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО прогнозирует резкое снижение курса доллара после начала работы единой сессии на валютной бирже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

«Имейте ввиду, что курс доллара такой не будет. Сейчас сведем обе сессии в одну, и курс доллара этот рухнет. Если уж откровенно говорить, мы высокий курс доллара и поддерживали, не вмешиваясь, где-то аккуратно действуя», - заявил Президент.

По мнению А. ЛУКАШЕНКО, спрос на иностранную валюту делают в основном так называемые индивидуальные предприниматели и те, кто ввозит импорт некритического порядка.

«Ну так почему им доллар дешевый продавать? Но главное, это то, что предприятия сейчас не продают валюту, они ждут единого курса, какой он сложится. И как только выльется на рынок эта вся наличность, долларовая и евро, которую мы отдаем сейчас на закупку газа и так далее, то предложения по доллару будут очень высокие. И когда будет один курс, предприятие 30% обязательно продает, - по этой цене продал, по этой же цене можно и купить валюту, - совершенно будет другой курс. Поэтому это тоже надо иметь в виду, а не приспосабливаться к курсу, который сегодня 8 или 9 тысяч», - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 14 сентября на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) наряду с основной сессией, где валюта продается по официальному курсу на социально значимые цели, была запущена дополнительная сессия торгов для формирования «свободного» курса.

За время работы БВФБ (с 14 сентября по 19 октября) объем сделок составил 625 млн. 414 тыс. долларов США, 228 млн. 463 тыс. евро.

Торги долларом и евро проводились 25 раз. Начальный курс доллара (14 сентября) был зафиксирован на отметке 8600 рублей, максимальный — 9010 (13 и 14 октября), минимальный — 7610 (5 октября), на последних торгах (19 октября) — 8790.

С сегодняшнего дня Беларусь выходит на единый обменный курс национальной валюты. Он будет формироваться исключительно рыночными инструментами, уверяют власти.