Межбанк: открытие торгов - 8,0030/8,0080 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0030/8,0080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2541/0,2546, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9450/10,9535.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3686/1,3688 (среда — 1,3795/1,3797).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.