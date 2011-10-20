ВР внесла изменения в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности» (№8521).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 264 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТИННИК, определены четыре группы предпринимателей, которые смогут работать на упрощенной системе.

По его словам, к первой группе относятся мелкие предприниматели с размером дохода до 150 тыс. грн., которые не имеют наемных лиц и платят от 10 до 100 грн. в месяц налога, занимаются торговлей на рынках и предоставлением бытовых услуг.

Ко второй группе предпринимателей, к которым применяется упрощенная система, относятся физические лица, имеющие размер дохода 1 млн. грн. и имеющие право нанимать 10 человек. Для таких предпринимателей уплата налога определена на уровне от 20 до 200 грн.

К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с размером дохода, который не превышает 3 млн. грн., и количеством наемных работников до 20 человек. Эти предприниматели должны платить налог на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность.

По словам В.ХОМУТИННИКА, к четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица, размер дохода которых не превышает 5 млн. грн., и они могут нанимать 50 человек. Они будут платить налог на уровне 3% или 5%.

Как сказал председатель комитета ВР, таким образом, размер дохода увеличен от 2 до 6 раз для всех групп предпринимателей по сравнению с ныне действующими нормами, а налог снижен «фактически вдвое по сравнению с теми условиями, которые существуют сегодня».