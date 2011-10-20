Украина и ЕС согласовали основные параметры торговой части соглашения об ассоциации

Брюссель. Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части соглашения об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на конференции в Европарламенте комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Вчера вечером Андрей КЛЮЕВ и я достигли согласия по всем параметрам торгового соглашения», - сказал комиссар ЕС.

«Это позволяет завершить технически переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговли до конца года», - добавил он.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения торговой части соглашения об ассоциации.

«Мы поручили экспертам провести необходимую техническую работу в ближайшее время», - сказал он.

Первый вице-премьер также поблагодарил европейскую сторону за достижение согласия в сложные времена экономического кризиса и внутренних реформ, как в Украине, так и в Евросоюзе.

К. Де ГУХТ также сообщил, что в соответствии с торговой частью соглашения об ассоциации украинские законы и стандарты станут совместимыми с европейскими торговыми правилами.

В том числе, по словам еврокомиссара, в случае выполнения соглашения даже законодательство Украины в таких сферах, как государственные закупки или конкурентная политика, будет достаточно похожими на законодательство ЕС.

Комиссар отметил, что реализация соглашения позволит создать в Украине предсказуемый бизнес-климат, а также привлечь новые инвестиции, поскольку зона свободной торговли даст большую уверенность инвесторам.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.