Азаров: ЗСТ СНГ позволит Украине увеличить ВВП на 2% и доходы бюджета до 9,5 млрд. грн.

Действие зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ позволит Украине в 2012 году увеличить рост ВВП почти на 2% и доходы бюджета до 9,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Уже в 2012 году Украина может существенно увеличить внешнеэкономический товарооборот и получить дополнительный рост ВВП на уровне, как мы прогнозируем, приблизительно 2%. По нашим подсчетам, дополнительные доходы госбюджета только на первый год соглашения могут дать около 9,5 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил надежду, что соглашение о зоне свободной торговли будет ратифицировано членами СНГ до конца текущего года и вступит в действие в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказал надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.