Дефицит бюджета ПФ в 2011 году может составить 21 млрд. грн. – Тигипко

Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФ) по итогам 2011 года может составить 21 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«В этом году рассчитываем (дефицит бюджета ПФ – УНИАН) 17,8 млрд. грн., думаю, будет 21 млрд. грн., это около 2% ВВП», - отметил он.

Правительство прогнозирует, что в 2013 году уровень дефицита бюджета фонда составит около 2 млрд. грн. – 0,3% ВВП, сообщил С.ТИГИПКО.

По его словам, с 2013 года, когда будет практически достигнут бездефицитный уровень бюджета ПФ, можно будет вводить второй уровень пенсионной системы – накопительный. Ожидается, что в случае его введения, в 2013 году в экономику поступит дополнительно 3,6 млрд. грн., а в 2020 году – минимум 36 млрд. грн.

Однако, как отметил вице-премьер-министр, на сегодня существуют риски введения накопительной системы пенсионного страхования, а именно – разрыв с отчислениями в солидарную систему, поскольку часть средств будет направляться в накопительные фонды.