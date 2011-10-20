В Украине создан сайт по злоупотреблениям при проведении гостендеров

В Украине создан специализированный интернет-ресурс Партнерства «За честные государственные закупки» по злоупотреблениям при проведении государственных тендеров.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава секретариата Партнерства «За честные государственные закупки» Алла ВОЛОШИНА, сайт www.integrity.pp.ua начинает функционировать сегодня, 20 октября.

Он позволит всем желающим гражданам и бизнесу заявлять о злоупотреблениях, поможет общественным организациям мониторить тендеры. «К тебе залезли в карман — расскажи об этом всем, сейчас и быстро. Это — наш ресурс», - отметила А.ВОЛОШИНА.

«Дело в том, что в Украине слова «коррупция» и «тендер» - это слова-синонимы, ежегодные потери составляют около 40 млрд. грн., и это наши с вами деньги, это треть всех денег, которые оборачиваются в системе государственных закупок», - отметил президент ТО «ТОРО» контактной группы в Украине Transparency International Алексей ХМАРА.

По его словам, сайт интерактивный, там можно будет обсуждать проблему, вести блог, там будут проводиться тренинги экспертов по проведению закупок и пр. При этом заявить о коррупции можно при помощи «красной кнопки» на сайте. «Информация заносится в общую базу, после чего формируется общая сумма злоупотреблений по разным направлениям. Мы так сформировали систему, что можем отслеживать злоупотребления по категориям, к примеру, образование, медицина, госслужащие, местный уровень, всеукраинский... Условно говоря, вводите фамилию известного политика - и если хоть раз в жизни он попадался на коррупции при закупках, вы увидите, все суммы, сколько было украдено», - отметил А.ХМАРА.

По его словам, при том, что ресурс можно назвать «народным реестром взяточников и коррупционеров в тендерных закупках», непроверенная информация в базу не попадает. Ресурс гарантирует анонимность источника, но и требует правдивости факта.

К примеру, как и на сайте «Викиликс», здесь обязательной является ссылка на источник, внесение в базу копии документа, подтверждающего, что факт состоялся. «Во-вторых, мы сами будем проводить небольшие внутренние расследования, где будем выяснять, имел ли место факт, или это просто сосед «за межу», условно говоря. А в третьих, мы параллельно будем делать обращения в правоохранительные органы, это обязательное условие, так называемое сообщение о преступлении, и 10-дневное реагирование на наш факт поднятия проблемы. Их ответы мы будем также размещать, чтобы люди могли увидеть, что думает об этом государство, что общественность...», - сказал А.ХМАРА.

По его словам, благодаря ресурсу в следующем году его реализаторы смогут сэкономить для Украины минимум 400 млн. грн. «Мы ожидаем, что на конец года на ресурсе будет зарегистрировано свыше 300 экспертов, которые ежедневно занимаются вопросами госзакупок и смогут консультировать желающих граждан. Мы ожидаем, что на протяжении года появится как минимум 200 конкретных случаев коррупции разного уровня в организации госзакупок, и мы знаем, что уже 50 таких случаев нами наработано, обобщено и они введены в нашу базу», - сказал А.ХМАРА. По его словам, ресурс поможет тому, чтобы виновные в коррупции были привлечены к ответственности.

Справка УНИАН. Партнерство «За честные государственные закупки» является постоянно действующим объединением неправительственных организаций, СМИ, бизнес-организаций, аналитических центров и индивидуальных членов. Целью партнерства является снижение уровня коррупции в сфере госзакупок. Объединение также участвует в реформировании тендерного законодательства Украины и пр.