Удар рублем, или Кому выгодна "русификация" взаиморасчетов c Россией?

Интеграция Украины в союз стран постсоветского пространства прогрессирует. Точкой отсчета времени «полного погружения» стало подписание в Санкт-Петербурге соглашения о зоне свободной торговле в рамках СНГ, а также заявление Президента Украины Виктора Януковича после экономического форума в Донецке. По его мнению, Соглашение об ассоциации с ЕС можно отстрочить. Повод - Евросоюз не готов отразить в документе перспективу членства Украины. Другими словами, власть выбирает Таможенный союз, вернее прониклась «предложением» Кремля. Еще одно тому свидетельство – намерение подписать аналогичное соглашение, причем параллельно с изучением вопроса присоединения к техническим регламентам, с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС).

Чтобы не питать особых иллюзий по поводу подписания соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ, стоит вспомнить историю вопроса. Он поднимался не один год, активизировался в начале нынешнего. Стопором являлась Россия (несмотря на все заявления), которая в последнее время переключилась совершенно на иной проект, «заморозив» СНГовский. Несколько лет «бывалый президент» РФ Владимир Путин занимается исключительно Таможенным союзом, который, по его замыслу, должен трансформироваться в Евразийский союз, призванный возродить (к его сожалению) пока сгинувшее в небытие величие России. И срок определен – к 2015 году. Именно на территории ТС и будет апробировано воссоздание СССР. И нынешний премьер воссядет на царском ложе, как минимум, еще лет на 12. Его «авторитет» ощутят на своей шкуре все откликнувшиеся на призыв «добровольно» присоединится к союзу братских народов. В общей сложности срок правления В.Путина, который впервые был избран президентом в 2000 году, может составить почти четверть века. Это сравнимо со временем пребывания у власти лишь Сталина. Интересная хронология…

Нынешняя ситуация с питерским соглашением в отношении Украины напоминает убаюкивание ребенка, который так надоел своим нытьем. На, дескать, «конфетку», раз тебе с ЕС не повезло, а ведь предупреждали… Правда, в ультимативной форме, что в принципе в ситуации с Евросоюзом сыграло главную скрипку.

По сути, ничего плохого в подписании соглашения о ЗСТ в СНГ нет. Все правила все равно прописываются в соответствии с нормами ВТО, т.к. часть стран-участников являются членами этой Организации. Как в принципе и соглашение о ЗСТ с Евросоюзом. Они друг друга не исключают (причем с ЕС соглашение о ЗСТ обязательно будет подписано, «способствуют» сложные времена экономического кризиса). Главное в другом. У СНГ нет иной перспективы, как подключиться к плану пока еще премьера России. Подписанный документ сырой, его еще предстоит не раз корректировать, что займет уйму времени. А параллельно будет прогрессировать Таможенный союз со своим наднациональным органом. То есть, «друзья-славяне и не только» попали в круг, очерченный красными флажками. И в нем действует только одно правило: вход – рубль, а выход… Некоторые скажут, что сотрудничество с ЕС тоже не из сладких, трудностей не мало. Но только там все предельно ясно, а в отношении СНГ – «темный лес». А так не хочется, чтобы Украина заблудилась, причем безвозвратно…

Еще один механизм «засасывания» - укрепление рубля на создаваемом «советском» пространстве. Разговоры о переходе Украины при торговых расчетах с Россией на рубли начались немногим позже «удачных» Харьковских соглашений.

В конце октября 2010 года премьер Николай Азаров заявил, что готов обсуждать данную тему. А в феврале 2011-го председатель правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин сообщил, что компания просчитывает возможность частичного перехода на расчеты в рублях за газ. Позже, в марте т.г., Министерство финансов приступило к изучению возможности выпуска облигаций внешнего государственного займа, номинированных в российской валюте. Как тогда отметил глава ведомства Федор Ярошенко, «по этому вопросу ведутся консультации». И еще один момент - в январе т.г. «Сбербанк России» начал кредитование физлиц в российских рублях. Затем, наверное, на фоне резкой «евронаправленности» наших рулевых, рублевая тема приутихла. Сейчас она снова активизировалась. На заседании в Санкт-Петербурге Владимир Путин и Николай Азаров обсудили возможность взаиморасчетов двух стран в рублях и договорились о проведении до конца октября встречи министров финансов и глав центробанков двух стран по этому вопросу.

По словам Н.Азарова, для Украины является выгодным переход на рубли в расчетах за газ. "Я бы хотел (перейти), чем быстрее - тем лучше. Потому что каждый месяц прошел и, благодаря известному газовому соглашению, – миллиард с валютных счетов Украины снимается и перечисляется в Россию», - аргументировал Н.Азаров. Но при этом признал, что в вопросе перехода на расчеты в рублях есть определенные технические проблемы, нужно осуществить ряд процедур, чтобы сделать реальным такой переход.

Итак, какие риски несет в себе возможный переход Украины на рублевые расчеты?

Как отмечает Леонид Долинский, директор по развитию НРА "Рюрик", не зная деталей нового газового соглашения, трудно анализировать, насколько переход на рублевые расчеты будет выгоден Украине.

«Планируемый переход на расчеты в российских рублях, по сравнению с расчетами в долларах, пока выглядит выбором по принципу «меньшее из двух зол». Официальная статистика свидетельствует, что последние месяцы валютные резервы НБУ стремительно сокращаются, в связи с чем правительством и НБУ проводится политика по удержанию курса гривни и сдерживанию инфляции. В таких условиях переход на альтернативную валюту расчетов за газ позволит частично снизить давление на валютный курс. Насколько это технически и политически реализуемо на практике - время покажет», - отмечает эксперт.

По мнению Владимира Щелкунова, президента Международной торговой палаты в Украине, «рублевое» соглашение в определенной мере позволит снизить нагрузку на Украину, связанную с необходимостью погашения долларового долга перед Россией за энергоносители.

«С другой стороны, эта мера будет эффективной только в том случае, если украинское правительство учтет все возможные риски. Одна из проблем – где брать необходимое количество рублей. Ведь за 9 месяцев этого года отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 6 млрд. долл. И если сейчас мы платим долларами, а будем платить рублями, то рубль – тоже валюта, и нам придется ее получать в России. Надо учесть тот фактор, что наши экспортеры получают выручку от торговли с РФ в основном в долларах или евро. Тогда нам придется либо иметь гарантии относительно того, что мы сможем купить необходимое количество рублей за гривню, что маловероятно, или придется покупать рубли за доллары и евро», - подчеркивает эксперт.

Другим фактор риска эксперт называет курсовую динамику рубля. «Ведь эта валюта подвержена колебаниям сильнее, чем доллар или евро, поэтому в газовых договорах следует усилить страховочные механизмы, связанные с возможным укреплением курса рубля при росте цен на нефть. С этой стороны мы можем получить двойной удар – цена газа привязана к нефтяным котировкам. Кроме того, надо учесть риск возможного использования Россией админресурса для искусственного завышения курса рубля в моменты, когда эта валюта будет особо востребована Украиной. Аналогичные прецеденты уже есть – ситуация с польской компанией CP Energyплатит при покупке газа в рублях. Проблема в данном случае была продиктована тем, что колебания польского злотого в отношении российского рубля меньше, чем в отношении евро», - отметил В.Щелкунов.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, также считает, что идея перейти во взаиморасчетах с Россией на рубли несет в себе ряд рисков. «Головокружительная» девальвация белорусского рубля в более чем 2,5 раза является в большей степени результатом использования Минском российского рубля для расчетов с РФ. Несмотря на все разговоры о российском рубле как о будущей резервной валюте мира, он остается слабым, неконвертируемым, и только по названию отличается от гривни. При этом не стоит полагаться на то, что в случае перехода в расчетах с Россией на рубли исчезнет долларовая зависимость Украины. «Зеленый» в этих операциях останется, только «спрячется» в кросс-курсах», - отметил А.Охрименко.

Как пояснил эксперт, «на текущий момент на украинском межбанковском валютном рынке осуществляются операции конвертации украинской гривни в русские рубли, но путем кросс-курса доллара. В итоге при девальвации рубля почти на 9% и стабильности гривни в отношении доллара наша валюта самопроизвольно укрепилась и против рубля. Раньше курс гривня/рубль был на уровне 0,3 грн., а теперь - 0,25 грн. Если бы сейчас расчеты с Россией производились в рублях, то от этого выиграли российские экспортеры и потеряли украинские. То есть, дешевле купить коробку печенья в России, чем производить в Украине».

Между тем, по словам А.Охрименко, «привязка к кросс-курсу доллара позволяет Украине разыграть и свою «карту». Если девальвировать гривню по отношению к доллару до уровня 12 грн. и при этом Россия свой рубль не девальвирует, то тогда рубль укрепится к гривне. В результате Украина будет иметь существенные преференции. Получая доллары в виде экспортной выручки или кредитов от зарубежных инвесторов, наша страна сможет конвертировать их в гривню, а потому в рубли по очень выгодному курсу. В этом случае, покупая у России природный газ, Украина фактически будет на 50% меньше платить, хотя цены будут прописаны в долларах. Такая разница получится за счет заниженного курса гривни по отношению к рублю».

Таким эффектом ранее пользовалась Беларусь, которая за счет этого наращивала экспорт в Россию своей продукции. Украине, скорее всего, радикально изменить баланс на торговом поприще не получится. РФ проводит достаточно жесткую политику протекционизма, защищая внутренний рынок от экспорта, прежде всего, из стран СНГ. На данный момент внешняя торговля с Россией дефицитная. А это значит, что «недостачу» придется покрывать долларовыми заимствованиями. Если сейчас займы идут в счет погашения покупки природного газа, то при расчетах в рублях они будут использоваться для покупки этого же рубля.

Как подчеркивает А.Охрименко, «если девальвировать гривню до уровня 12 грн., выиграют экспортеры, но тогда будет сложнее возвращать долги зарубежным инвестором, которые были получены при курсе 8 грн. Все перечисленные пункты не дают возможности найти «золотую середину».

Настрой руководства перевести расчеты с Россией на рубли нешуточный. Что из этого выйдет на практике, покажет время. Единственное желание – не проснуться однажды утром нищим, как это было с большинством населения Беларуси. А потом Виктор Янукович, как сейчас Александр Лукашенко, станет успокаивать – скоро курс доллара рухнет…

Елена Быстрицкая (УНИАН)