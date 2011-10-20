Fitch пересмотрело на «стабильный» прогноз по рейтингам 6 украинских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с «позитивного» на «стабильный» прогноз по рейтингам шести украинских компаний вслед за изменениями по суверенным рейтингам Украины.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, проведены следующие рейтинговые действия в отношении украинских компаний:

DTEK Holding Limited - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться суверенным потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный»; национальный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)».

Metinvest B.V. - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться суверенным потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4»; краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный»; национальный краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F1+(ukr)».

Ferrexpo Plc - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Кроме того, были подтверждены приоритетный необеспеченный рейтинг Ferrexpo в иностранной валюте и приоритетный необеспеченный рейтинг выпуска гарантированных облигаций Ferrexpo Finance plc. на уровне «B» с рейтингом возвратности активов «RR4».

MHP S.A. - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4».

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (дочерняя компания в 99,9-процентной собственности MHP S.A.) - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный».

Kernel Holding SA - долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный». Рейтинг продолжает сдерживаться страновым потолком Украины «B»; долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «стабильный»; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «стабильный».

Напомним, Fitch Ratings изменило с «позитивного» на «стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте.