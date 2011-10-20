Москва. Российский рубль с августа упал на 10%, на его поддержку потрачено 14 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил заместитель председателя Центрального Банка РФ Алексей УЛЮКАЕВ в Госдуме.

«Фактически произошла плавная девальвация примерно на 14% с августа, потом откат, в итоге - примерно 10%. Это обошлось сравнительно небольшими тратами из резервов - 14 млрд. долл., в то время как в 2008 году они были на порядок больше - 130 млрд. долл.», - сказал А.УЛЮКАЕВ.

По его словам, доля валютных депозитов населения в российских банках не изменилась, несмотря на девальвацию.

Кроме этого, он сообщил, что Банк России до конца года рассчитывает приступить к инвестированию резервов в австралийский доллар.

«Контрагенты отобраны. Я подписал соглашения», - сказал А.УЛЮКАЕВ.

Он отметил, что также ЦБ РФ продолжит наращивать долю золота в международных резервах.