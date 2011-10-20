ЕС намерен запретить рейтинговым агентствам публиковать прогнозы по кризисным странам

Еврокомиссар по внутренним рынкам Мишель Барнье намерен в законодательном порядке запретить международным рейтинговым агентствам в определенных обстоятельствах публиковать прогнозы по кризисным странам, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию Financial Times Deutschland, в распоряжении которой оказался предварительный проект закона.

В документе, в частности, предлагается наделить европейское ведомство по надзору за рынками ценных бумаг ESMA правом временно запрещать рейтинговым агентствам выступать с оценками платежеспособности.

Речь идет о странах, ведущих переговоры о предоставлении финансовой помощи Европейским фондом финансовой стабильности (EFSF) или Международным валютным фондом (МВФ). Запрет призван предотвратить снижение рейтинга "в неподходящий момент", что может обернуться "негативными последствиями для финансовой стабильности государства и оказать дестабилизирующее воздействие на мировую экономику". Европейские политики давно выражают недовольство рейтинговыми агентствами. В Брюсселе считают, что прогнозы не всегда правильно отражают сложившуюся ситуацию. В результате снижения кредитных рейтингов отдельных стран на рынках усиливается давление на государственные облигации и ухудшаются условия финансирования.

Критики обращают внимание на то, что в прогнозах речь идет, как правило, только о проблемах и недостатках, что приводит к усилению негативного эффекта. Кроме того, европейские политики недовольны тем, что на рынках доминируют три агентства, действующие в англо-американском пространстве. Поэтому лидеры ряда стран ЕС неоднократно выступали с требованием создать европейское рейтинговое агентство.

Так, в июле этого года Барнье впервые публично призвал запретить присваивать суверенные кредитные рейтинги странам, которые получают международную финансовую помощь. Нынешний документ, очевидно, стал продолжением этой инициативы.

К обсуждению инициативы Барнье в Брюсселе намерены приступить до конца ноября, отмечает агентство Reuters. После внесения поправок окончательное решение должны утвердить все страны ЕС и Европейский парламент. Эксперты полагают, что после прохождения необходимых процедур новый закон вступит в силу не ранее осени 2012 года, сообщает Newsru.